Le dimissioni dei procuratori possono far crollare l'indagine su Trump (Di giovedì 24 febbraio 2022) Due importanti procuratori che guidano l'indagine del distretto di Manhattan sull'Organizzazione Trump hanno presentato ieri le dimissioni. La notizia è stata diffusa dal New York Times, che analizza dubbi e presunte irregolarità del caso contro il gruppo imprenditoriale dell'ex presidente. I due procuratori dimissionari sono Carey Dunne e Mark Pomerantz, entrambi con una lunga carriera ed esperienza. Dunne si era impegnato nella battaglia legale per portare davanti alla Corte Suprema le dichiarazioni di redditi e documenti sulle tasse pagate (e non) da Trump. Pomerantz, invece, era stato arruolato per assistere al caso, inizialmente guidato da Cyrus Vance jr., che ha lasciato l'incarico alla fine dello scorso anno. Danielle Filson, rappresentante dell'ufficio del procuratore di ...

