Kiev conferma, truppe russe ci attaccano dalla Bielorussia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forze russe sono entrate in Ucraina dalla Bielorussia: lo hanno confermato le guardie di frontiera, secondo quanto riportano i media internazionali. Da parte sua, secondo quanto riferisce la Cnn, ...

