Il tailleur tre pezzi di Michelle Hunziker è un sogno elegantissimo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La puntata finale diImpossible è andata in onda mercoledì 23 febbraio 2022 ed è stata ancora una volta un tripudio di look scintillanti. Per il suo primo one woman show su Canale 5,ha sfoggiato tantissimi abiti, tutti da, ma uno su tutti ci ha colpito per la sua eleganza: unfirmato dal maestro Giorgio Armani, da avere assolutamente nel nostro armadio. Vi raccomandiamo...: l'abito verde al suo one woman show è pura magia Un completo che racchiude in sé fascino, glamour, seduzione, abilità sartoriale e chi più ne ha più ne metta. Lo abbiamo detto e ridetto che ilè uno di quegli outfit che non passano mai di moda, e ...

Advertising

mmcasetti : @DFbobinsky A 30 anni: tailleur e aperitivi di networking nella sede di Goldman Sachs. Zero lavoro, non riesco a le… - FINALED : RT @ChrisTabbeaux: Le scarpe di Golda, lo chignon di Nilde, i tailleur di Margaret, i cerchietti di Hillary, la cofana di Indira, i gioiell… - MinervaArmata : RT @ChrisTabbeaux: Le scarpe di Golda, lo chignon di Nilde, i tailleur di Margaret, i cerchietti di Hillary, la cofana di Indira, i gioiell… - MonacaMonza : RT @ChrisTabbeaux: Le scarpe di Golda, lo chignon di Nilde, i tailleur di Margaret, i cerchietti di Hillary, la cofana di Indira, i gioiell… - Tatolina321 : RT @ChrisTabbeaux: Le scarpe di Golda, lo chignon di Nilde, i tailleur di Margaret, i cerchietti di Hillary, la cofana di Indira, i gioiell… -

Ultime Notizie dalla rete : tailleur tre

DireDonna

I suoidai toni pastello, gli abiti lunghi dalle linee pulite che disegnano la silhouette, le gonne plissettate che danno quel tocco in più al look, le maniche lunghe o aquarti e quelle ...Un pezzo chiave per risvegliare il classicoda ufficio o per elevare i jeans baggy di ... Quando è chiaro è in beige fiammato e con le maniche aquarti come quello di Pence 1979 . Non ...Per la finale di Michelle Impossible, Hunziker ha indossato un tailleur di Giorgio Armani elegantissimo: giacca, pantaloni e top a fascia.L’originale tailleur in raso bianco è una creazione del suo stylist e assistente personale Simone Folco, che da anni si occupa della sua immagine. La giacca black and white lascia scoperto un top ...