Guerra ucraina, Stoltenberg: “Invieremo altre truppe ad Est” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parla di inviare ulteriori truppe nell’Est europa, come riporta l’Ansa di oggi. Ma di attacchi, per ora non si fa alcuna menzione. Stoltenberg e le “truppe al fianco Est” “La Russia ha attaccato l’ucraina, è un atto brutale di Guerra”, dichiara il segretario della Nato, ma questa era l’affermazione più prevedibile. Successivamente, Stoltenberg aggiunge che “è un momento grave per noi, la Guerra è in Europa. Nei prossimi giorni Invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l’invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Il segretario generale della Nato Jensparla di inviare ulteriorinell’Est europa, come riporta l’Ansa di oggi. Ma di attacchi, per ora non si fa alcuna menzione.e le “al fianco Est” “La Russia ha attaccato l’, è un atto brutale di”, dichiara il segretario della Nato, ma questa era l’affermazione più prevedibile. Successivamente,aggiunge che “è un momento grave per noi, laè in Europa. Nei prossimi giorniulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di. Dopo l’invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai ...

