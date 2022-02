Guerra in Ucraina, "quelle terre non volevano essere liberate da nessuno perché non sono prigioniere" (Di giovedì 24 febbraio 2022) I miei nonni vivono a Kherson, io sono nata lì. Una città nel sud dell'Ucraina. Una terra russofona dall'animo ucraino, con radici piantate in entrambi i Paesi. sono arrivata in Italia da piccola e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) I miei nonni vivono a Kherson, ionata lì. Una città nel sud dell'. Una terra russofona dall'animo ucraino, con radici piantate in entrambi i Paesi.arrivata in Italia da piccola e ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - sologiuma : RT @Tg3web: Vietato manifestare in Russia contro la guerra in Ucraina, pena repressione e arresti. Ma in tanti ha sfidato il divieto del Mi… - adelaidejb00 : RT @perchetendenza: 'San Pietroburgo': Per le manifestazioni in questa e altre città russe contro la guerra in Ucraina -