Guerra in Ucraina, Kiev conferma combattimenti intorno a centrale Chernobyl: Ma impianti scorie intatti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministero dell’Interno ucraino citato da Nbc conferma i combattimenti a Chernobyl, e precisa che gli impianti di stoccaggio delle scorie sono attualmente intatti, anche se a rischio di essere distrutti. Lo scrive l’Ansa. “combattimenti sono in corso nei pressi del deposito di scorie nucleari di Chernobyl. Le forze russe sono avanzate dalla Bielorussia“, afferma il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Guerachtchenko. La Guardia nazionale Ucraina “sta opponendo una forte resistenza”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministero dell’Interno ucraino citato da Nbc, e precisa che glidi stoccaggio dellesono attualmente, anche se a rischio di essere distrutti. Lo scrive l’Ansa. “sono in corso nei pressi del deposito dinucleari di. Le forze russe sono avanzate dalla Bielorussia“, afferma il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Guerachtchenko. La Guardia nazionale“sta opponendo una forte resistenza”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

