Guadalajara: Bronzetti si ferma al secondo turno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - live su SuperTennis - la 23enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, sconfitta in due set dalla ceca Bouzkova. Per la romagnola comunque ennesimo “best ranking” in arrivo Leggi su federtennis (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - live su SuperTennis - la 23enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, sconfitta in due set dalla ceca Bouzkova. Per la romagnola comunque ennesimo “best ranking” in arrivo

Advertising

livetennisit : WTA 250 Guadalajara: I risultati con il dettaglio del Day 3. Nella notte in campo Lucia Bronzetti (LIVE) - federtennis : Gli italiani in campo oggi, in diretta su @SuperTennisTv e SuperTenniX ? 11:00 ???? Dubai ATP Sinner ?? Murray ?02:0… - zazoomblog : Guadalajara: buona la prima per Bronzetti - #Guadalajara: #buona #prima #Bronzetti - TENIPOcom : WTA 250 Guadalajara - Hard (First Round) K. Christian/L. Marozava (USA/BLR) def. L. Bronzetti/S. Errani (ITA) 6-2 6-1 - BomprezziMarco : RT @federtennis: ???? Super Lucia a Guadalajara. ????Nella partita d’esordio del #WTA messicano, #Bronzetti sconfigge in rimonta 6-7 6-3 6-3 Mc… -