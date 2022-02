Gli ucraini del Donbass divisi tra fuga e voglia di combattere (Di giovedì 24 febbraio 2022) “E’ cominciato tutto, è cominciato alle cinque”. Un messaggio inquietante sul cellulare, da parte del fixer che mi ha accompagnata lungo i confini Ucraina-Russia, non lascia adito a dubbi. Putin, infine, ha preso la sua decisione. Dopo aver attirato l’attenzione sul fronte del Donbass, dove le provocazioni da parte dei separatisti filorussi erano cominciate da giorni, ha colpito, come da copione, anche sugli altri fronti: del resto anche a Sud, a Mariupol, gli spari si sentivano da ore e a Nord, ai confini con la Bielorussia, avevamo documentato la chiusura del sito di Chernobyl, decretata proprio per il timore che la prima linea ad essere sfondata sarebbe stata quella dal lato della Bielorussia. L’attacco che il mondo aspettava per il giorno sedici era un appuntamento solo rimandato, per gli ucraini che ora tentano di correre ai ripari. La situazione ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) “E’ cominciato tutto, è cominciato alle cinque”. Un messaggio inquietante sul cellulare, da parte del fixer che mi ha accompagnata lungo i confini Ucraina-Russia, non lascia adito a dubbi. Putin, infine, ha preso la sua decisione. Dopo aver attirato l’attenzione sul fronte del, dove le provocazioni da parte dei separatisti filorussi erano cominciate da giorni, ha colpito, come da copione, anche sugli altri fronti: del resto anche a Sud, a Mariupol, gli spari si sentivano da ore e a Nord, ai confini con la Bielorussia, avevamo documentato la chiusura del sito di Chernobyl, decretata proprio per il timore che la prima linea ad essere sfondata sarebbe stata quella dal lato della Bielorussia. L’attacco che il mondo aspettava per il giorno sedici era un appuntamento solo rimandato, per gliche ora tentano di correre ai ripari. La situazione ...

