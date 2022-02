Formula 1 - Invasione Ucraina | il GP di Russia è a rischio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Scoppia la guerra trae gli effetti dell'escalation si fanno sentire ovunque, anche in1: il GP di, in programma a Sochi il prossimo settembre, potrebbe essere cancellato a breve. Situazione in divenire. Nel paddock di Barcellona, dove si sta svolgendo la seconda giornata di test collettivi, nessuno sembra avere idea delle conseguenze sullo sport di questo conflitto. Ilche la1 cancelli la gara inè però molto concreto, seppur in questo momento nessuno tende a sbilanciarsi. L'alternativa al GP dipotrebbe essere quello di Turchia. La posizione della F.1. In un breve comunicato ufficiale emesso pochi minuti fa, si legge: "La F.1 sta osservando la situazione molto fluida degli eventi di ...

Commenta per primo Reazioni anche dalla1 all'russa in Ucraina. A Barcellona per i test, il quattro volte campione Sebastian Vettel, oggi pilota dell'Aston Martin, ha annunciato che non andrà in Russia per correre il GP di ...Il pilota tedesco Sebastian Vettel ha dichiarato che non disputerà il Gran Premio di Russia, se la1 dovesse decidere di recarsi nel paese a settembre, dopo l'dell'Ucraina. Una ..."Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide". L'e ...Dopo l'invasione di Putin in Ucraina, anche il mondo delle corse si schiera e il pilota Vettel parla chiaro. Il pilota tedesco Sebastian Vettel ha ...