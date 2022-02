È disposto a…” | Lukaku | mossa a sorpresa per tornare in Serie A

Advertising

capuanogio : ?? #Lukaku infelice al #Chelsea lancia messaggi e sogna un ritorno all'#Inter. Sarebbe anche disposto a ridursi l'i… - CalcioPillole : #Calciomercato: Romelu #Lukaku chiama l'#Inter: il belga è in rottura totale con #Tuchel e sarebbe disposto a ridur… - ElTrattore : RT @it_inter: #Lukaku sogna un clamoroso ritorno all'Inter, per i nerazzurri è disposto a ridursi l'ingaggio GDS - CalcioNews24 : #Lukaku vuole tornare all'#Inter - cardelli83 : RT @it_inter: #Lukaku sogna un clamoroso ritorno all'Inter, per i nerazzurri è disposto a ridursi l'ingaggio GDS -

Ultime Notizie dalla rete : disposto Lukaku

Calcio in Pillole

Certo, nel gioco di incastri, anche Romelu è pronto a fare la sua mossa: sarebbea ridursi ... Le amicizie, però, sono intatte:rimpiange il feeling con Lautaro, ma il sentimento è ...... Romeluvuole andar via dal Chelsea e vuole tornare all'Inter. E per farlo sarebbe anche...Ormai la volontà di Lukaku sembra esser chiara ... confermando la volontà di tornare in nerazzurro, disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a Milano. Un’operazione difficile ma suggestiva, ...Romelu Lukaku vuole andar via dal Chelsea e vuole tornare all’Inter. E per farlo sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con la bomba ...