(Di giovedì 24 febbraio 2022) Io e l'? Una questione di. Magari avrei potuto diventare un giocatore nerazzurro due anni fa o sei mesi fa. Ma, come dico sempre, non è mai troppo tardi per vivere emozioni ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 38 Sangal… - Inter : ??? | DZEKO ?? @EdDzeko dice che bisogna crederci ?? ?? - AlfredoPedulla : L’#Inter sceglie tra #Sanchez e #Lautaro, tra #Dzeko o chissà chi. La #Roma ha #Shomurodov alternativa a #Abraham o… - news24_inter : Il centravanti si racconta #inter #dzeko - sportli26181512 : #Dzeko: 'Inter nel mio destino, potevo arrivare già due stagioni fa': L'attaccante nerazzurro, giunto la scorsa est… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Inter

Parola di Edin, protagonista della quinta puntata di "Careers", in onda su...Haller ©LaPresseAnche l'però sta seguendo con attenzione il profilo di Haller. I nerazzurri, ... che Caicedo molto probabilmente non sarà confermato e checompirà 36 anni a marzo, sembra ...Inzaghi nella conferenza stampa pre Genoa-Inter ha fatto il punto sul recupero di Gosens e ... Per quanto riguarda il reparto avanzato, al momento l’unico sicuro del posto è Edin Dzeko mentre il ...L'attaccante nerazzurro, giunto la scorsa estate per sostituire Romelu Lukaku, parla del suo legame con l'Inter nato addirittura nel 1998 ai tempi della finale di Coppa Uefa contro la Lazio ...