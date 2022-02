Draghi: 'Putin si ritiri, l'Italia è a fianco dell'Ucraina. Reazione Ue sarà durissima' (Di giovedì 24 febbraio 2022) E quanto ha affermato il presidente del Consiglio in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi. Nuove sanzioni alla Russia saranno decise nelle prossime ore dall Unione ... Leggi su lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) E quanto ha affermato il presidente del Consiglio in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi. Nuove sanzioni alla Russia saranno decise nelle prossime ore dall Unione ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’Italia, l’UE e tutti gli alleati chiedono al Presidente Putin di mettere fine immediatamente al… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'L'Italia condanna l'attacco della Russia. Ingiustificabile. Vicini al popolo e alle istituzioni ucraine'… - myrtamerlino : ????#Draghi: '#Putin metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari dai confini ucraini in modo inc… - Max_Tacconi : RT @intuslegens: #Draghi che fa la voce grossa con #Putin. Dopo aver affossato l'economia italiana con abnormi restrizioni pandemiche, ora… - Nocavia2 : RT @Lunadargento5: La lega sostiene il governo draghi, la Meloni lo sostiene Oggi tutti uniti in coro in questa sorta di pantomima contro P… -