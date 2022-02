Doc Nelle Tue Mani non in onda stasera su Rai 1 giovedì 24 febbraio 2022

Advertising

minuttfminutt : RT @DocNelleTueMani: Il fatto che #Firestones sia in tendenza su Spotify ci fa capire che vi state consolando al mancato appuntamento di st… - Cristia97016546 : @Lucaargentero Avremmo vosto volentieri la puntata di 'DOC' che coronavirus o meno portava nelle nostre case un po… - infoitcultura : Doc - Nelle tue mani: quando andrà in onda la puntata cancellata? Spunta la data - infoitcultura : Doc – Nelle tue mani stasera, giovedì 24 febbraio 2022, non va in onda - infoitcultura : “Doc – Nelle tue mani” quando torna su Rai 1? -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Concorrenti informati della guerra in Ucraina Questa sera su Rai1,tue mani 2, la fiction con Luca Argentero, è stata sostituita dallo speciale del Tg1 che sta seguendo la guerra in ...Stasera non è andato in ondatue Mani per lasciare spazio all'informazione, infatti. La guerra è cominciata stamattina, tutta la giornata è stata all'insegna degli approfondimenti ...Spettacoli e Cultura - Nelle tue mani 2, non va in onda oggi 24 febbraio, Al suo posto lo Speciale Tg1 per seguire tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina, dopo l'invasione .... Nelle tue ...La programmazione Rai cambia per seguire gli aggiornamenti relativi all'attacco russo all'Ucraina e per rispettare il dolore delle comunità che si stanno ritrovando a vivere il dramma della guerra. Do ...