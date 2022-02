De Jong: “Abbiamo fatto una gran partita contro un’ottima squadra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Se Abbiamo visto il vero Barcellona? Noi Abbiamo fatto una partita di grande intensità, pressione e ottimo possesso palla: è stata un’ottima partita da parte nostra. De Jong Barcellona Finale anticipata? È stata una bella partita di entrambe le squadre, siamo due ottimi club. Due anni fa li Abbiamo incontrati in Champions, ora in Europa League, siamo contenti del risultato. Napoli? Loro sono un’ottima squadra, giocano bene ma penso che questa sera noi Abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Frenkie de, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriail Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sevisto il vero Barcellona? Noiunadide intensità, pressione e ottimo possesso palla: è statada parte nostra. DeBarcellona Finale anticipata? È stata una belladi entrambe le squadre, siamo due ottimi club. Due anni fa liincontrati in Champions, ora in Europa League, siamo contenti del risultato. Napoli? Loro sono, giocano bene ma penso che questa sera noi...

