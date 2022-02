Dal cibo alla moda, l’economia circolare al centro del dibattito (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Due giorni dedicati ad Agri-food, Tessile e moda, Città, Materiali e Tecnologie Digitali con un unico focus comune, l’economia circolare. Questi i temi al centro della V edizione del Re-think – Circular Economy Forum, evento promosso e organizzato da Tondo, organizzazione internazionale operante nel settore dell’economia circolare, svoltosi il 10 ed 11 febbraio presso la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Triennale Milano in modalità ibrida tra evento fisico ed online. Più di 60 le aziende, startup ed istituzioni coinvolte che hanno presentato e raccontato i loro percorsi e progetti nel mondo dell’economia circolare e della sostenibilità. Non soltanto testimonianze di prodotti e servizi circolari ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Due giorni dedicati ad Agri-food, Tessile e, Città, Materiali e Tecnologie Digitali con un unico focus comune,. Questi i temi aldella V edizione del Re-think – Circular Economy Forum, evento promosso e organizzato da Tondo, organizzazione internazionale operante nel settore del, svoltosi il 10 ed 11 febbraio presso la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Triennale Milano inlità ibrida tra evento fisico ed online. Più di 60 le aziende, startup ed istituzioni coinvolte che hanno presentato e raccontato i loro percorsi e progetti nel mondo dele della sostenibilità. Non soltanto testimonianze di prodotti e servizi circolari ...

