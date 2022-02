Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2022. Ricomincia l’inseguimento di Riiber a Lamparter! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con i Giochi olimpici di Pechino 2022 ormai tramutatisi in storia recente, la Coppa del Mondo di Combinata nordica si appresta ad affrontare il proprio rush finale. Nel fine settimana il massimo circuito vivrà l’ennesima reincarnazione di una delle proprie “Classiche Monumento”. Infatti gli atleti si confronteranno a Lahti, capoluogo della regione del Päijät-Häme, situato circa 100 km a nord-est di Helsinki. Questa è la località dove si è sinora disputato il maggior numero di competizioni individuali di primo livello. Se ne contano ben 53, di cui nove con valore iridato diluite in sette diverse edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017). Lahti ha sorpassato Oslo, ferma a 52, proprio lo scorso anno, guadagnandosi in solitudine il ruolo di location ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con i Giochi olimpici di Pechinoormai tramutatisi in storia recente, ladeldisi appresta ad affrontare il proprio rush finale. Nel fine settimana il massimo circuito vivrà l’ennesima reincarnazione di una delle proprie “Classiche Monumento”. Infatti gli atleti si confronteranno a, capoluogo della regione del Päijät-Häme, situato circa 100 km a nord-est di Helsinki. Questa è la località dove si è sinora disputato il maggior numero di competizioni individuali di primo livello. Se ne contano ben 53, di cui nove con valore iridato diluite in sette diverse edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017).ha sorpassato Oslo, ferma a 52, proprio lo scorso anno, guadagnandosi in solitudine il ruolo di location ...

