BNY Mellon annuncia partnership con Chainalysis

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La Bank of New Yorkha collaborato conper migliorare la gestione del rischio cripto Il softwarefornisce una miriade di servizi, inclusa la segnalazione di transazioni ad alto rischio. Avendo aggiunto il supporto per Bitcoin nel febbraio dello scorso anno, la banca più antica d'America sta ora facendo ulteriori passi per migliorare la sua suite di servizi di custodia per le criptovalute. BNYhato ieri di aver stretto unacon la società di software blockchainper tracciare le transazioni crittografiche dei suoi clienti. BNY, la più grande banca depositaria al mondo con 46,7 trilioni di dollari di asset , ha cercato i servizi diper tracciare e ...

Advertising

telodogratis : BNY Mellon: Chainalysis per monitorare le transazioni degli utenti -

Ultime Notizie dalla rete : BNY Mellon

Investing.com

Per esempio, a febbraio 2021 Bank of New York, o, ha annunciato i piani per detenere e trasferire Bitcoin e altre criptovalute in qualità di asset manager per conto dei suoi ...Altri includono Bank of New York) e CitiBank.Disclaimer: Fusion Media avvisa che i dati contenuti in questa pagina non sono necessariamente in tempo reale. Tutti i prezzi relativi a CFD (azioni, indici e future), criptovalute e Forex non sono ...BNY Mellon ha annunciato la sua partnership con Chainalysis: utilizzerà il software Chainalysis per tracciare le transazioni degli utenti.