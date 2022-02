Berlusconi si risparmia la telefonata a Putin e il suo partito tira un sospiro di sollievo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Una volta Silvioavrebbe chiamato direttamente l’amico Vladimir per dirgli di fermarsi. Lui narra che l’avrebbe fatto durante la crisi in Georgia. Raccontò nel 2008 di avere fermato i carri armati russi alle porte di Tbilisi: «Ho evitato un inutile bagno di sangue». Poi, che sia vero è un altro discorso. Rimane il fatto che adesso, con la guerra è alle porte di Kiev, non muove un dito, non intercede. Anzi, nel giorno in cui il presidente russo ha riconosciuto l’indipendenza del Donbass, sostenendo che l’Ucraina è un’invenzione di Lenin, non è un Paese confinante, ma «parte integrante della storia e cultura russa», il Cavaliere era intento a limare un comunicato ufficiale per smentire le sue nozze con la fidanzata. Con tanta di acrobazia logica da fargli scrivere che «il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così ...