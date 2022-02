Ascolti tv ieri | mercoledì 23 febbraio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 17.12% di share e 2.267.000 t… - pomeriggio5 : Bentornati a #Pomeriggio5! Ieri ci avete regalato un altro record di ascolti, grazie #colcuore ???? Partiamo con tu… - Giusepp17413380 : RT @MasterAb88: Conferma il record #Striscialanotizia con Silvia Toffanin che segna anche ieri il 18% prima della partita. Ascolti mai ragg… - durso_club : RT @pomeriggio5: Bentornati a #Pomeriggio5! Ieri ci avete regalato un altro record di ascolti, grazie #colcuore ???? Partiamo con tutte le… - daniela_garbati : RT @ClaudioPini3: @Sofiajeanne @CarloCalenda Sofia Ventura a proposito del capo lo hai sentito ieri in Senato . Se Calenda vuole una lezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi. Daytime Mattina Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 710.000 spettatori (14.1%) nella presentazione dalle 7:11 alle ...Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti " Il Ritorno realizza un ascolto di 5.459.000 spettatori con il 20.La lotta ecologista paga: la centrale a carbone non sarà più fossile ma rinnovabile. La città laziale modello per le altre città ...E’ una battaglia all’ultimo punto di share e Canale 5 vince di pochissimo. Gli ascolti del 22 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri. Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.655.000 spettatori pari ...