Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana della Link Campus University a Via del Casale San Pio V 44, si svolgerà la prima edizione del Premio Antonio Catricalà. L’Ateneo, a un anno dAlla scomparsa, ha voluto onorare la memoria del giurista, che è stato per diversi anni Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza della Link Campus University, organizzando un incontro, intitolato “La passione per il diritto e l’impegno nelle Istituzioni”, che vedrà gli interventi di Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore, Franco Frattini, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Roberto Garofoli, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana dellaa Via del Casale San Pio V 44, si svolgerà ladel. L’Ateneo, a un anno dscomparsa, ha voluto onorare la memoria del giurista, che è stato per diversi anni Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza della, organizzando un incontro, intitolato “La passione per il diritto e l’impegno nelle Istituzioni”, che vedrà gli interventi di Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore, Franco Frattini, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Roberto Garofoli, ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - TV7Benevento : Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà - - Onorevole_Marco : RT @nekoebbasta: Su r/ukraine ho trovato questo post. Se lavorate in ambito IT e aveste voglia di aiutare le associazioni che stanno dando… - StraNotizie : Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà - nekoebbasta : Su r/ukraine ho trovato questo post. Se lavorate in ambito IT e aveste voglia di aiutare le associazioni che stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Link L'Informatore Agrario di nuovo a fianco di Fieragricola ... con eventi che si ripeteranno in ognuna delle giornate della fiera dedicati alla "Gestione della ... Link al programma completo: https://www. informatoreagrario.it/news/ fieragricola ...

Metallo e vetro per questo fantastico Mini PC in offerta ...così come la durata dell'offerta e non posso quindi garantirti la disponibilità in seguito alla ... Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link ...

Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà Adnkronos Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà (Adnkronos) – Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana della Link Campus University a Via del Casale San ... Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, ...

NO ALLA GUERRA! FUORI L'EUROPA DALLA NATO, FUORI LA NATO DALL'EUROPA! La tavola rotonda potrà essere seguita su YouTube a questo link oppure su Facebook a questo link E ieri, il presidente Vladimir Putin ha riconosciuto ufficialmente le repubbliche di Donetsk e Lugansk, ...

... con eventi che si ripeteranno in ognuna delle giornate della fiera dedicati"Gestione della ...al programma completo: https://www.informatoreagrario.it/news/fieragricola ......così come la durata dell'offerta e non posso quindi garantirti la disponibilità in seguito... Questo articolo contienedi affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali...(Adnkronos) – Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana della Link Campus University a Via del Casale San ... Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, ...La tavola rotonda potrà essere seguita su YouTube a questo link oppure su Facebook a questo link E ieri, il presidente Vladimir Putin ha riconosciuto ufficialmente le repubbliche di Donetsk e Lugansk, ...