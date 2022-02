“Abbiamo abbattuto sei caccia”. Putin attacca, in Ucraina è guerra (LIVE) (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra è iniziata. Nella notte, dopo gli appelli del presidente Zelensky ai russi e il tentativo di mettersi in contatto con Putin, la Russia ha iniziato quella che lo Zar ha chiamato una “operazione militare speciale”. Esplosioni sono state sentite in diverse zone dell’Ucraina. La popolazione di Kiev è in fuga. Qui sotto la diretta minuto per minuto dell’invasione russa in Ucraina. Per leggere il discorso storico di Putin con cui ha annunciato la guerra, clicca qui. 10.45 L’appello ucraino ai cittadini: “Imbracciate le armi” Sul sito del ministero della difesa ucraino è stato pubblicato un appello a tutti i cittadini in grado di difendere la patria. “Le truppe della Federazione Russa hanno invaso la nostra terra! La nostra risposta è uccidere l’occupante! Il comandante in capo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laè iniziata. Nella notte, dopo gli appelli del presidente Zelensky ai russi e il tentativo di mettersi in contatto con, la Russia ha iniziato quella che lo Zar ha chiamato una “operazione militare speciale”. Esplosioni sono state sentite in diverse zone dell’. La popolazione di Kiev è in fuga. Qui sotto la diretta minuto per minuto dell’invasione russa in. Per leggere il discorso storico dicon cui ha annunciato la, clicca qui. 10.45 L’appello ucraino ai cittadini: “Imbracciate le armi” Sul sito del ministero della difesa ucraino è stato pubblicato un appello a tutti i cittadini in grado di difendere la patria. “Le truppe della Federazione Russa hanno invaso la nostra terra! La nostra risposta è uccidere l’occupante! Il comandante in capo ...

