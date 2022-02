Venezia: «Da Salernitana nessun impegno per giocare: pronti ad azioni legali» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Venezia passa al contrattacco sulla gara non disputata lo scorso 6 gennaio contro la Salernitana. In una nota, il club lagunare ha messo nel mirino il comportamento del club campano, con la prospettiva di intraprendere azioni legali. Il Venezia FC prende atto della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sabato 19 febbraio u.s., relativa alla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilpassa al contrattacco sulla gara non disputata lo scorso 6 gennaio contro la. In una nota, il club lagunare ha messo nel mirino il comportamento del club campano, con la prospettiva di intraprendere. IlFC prende atto della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sabato 19 febbraio u.s., relativa alla L'articolo

