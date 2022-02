Ucraina, Zelensky: “Confermiamo aspirazione a entrare nella Nato” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Confermiamo le nostre aspirazioni europee e la nostra aspirazione ad aderire alla Nato”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. ”Accogliamo con favore le misure adottate contro la Russia dalla comunità internazionale e ce ne aspettiamo delle altre’, ha poi aggiunto sottolineando che Kiev si aspetta ”una risposta dura, severa e immediata da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia”. La Russia ha compiuto ”un atto di aggressione nei confronti dell’Ucraina” riconoscendo le repubbliche di Donetsk e Luhansk come indipendenti, siamo ”tutti d’accordo su questo crimine” commesso da Mosca, ha affermato quindi Zelensky. “E’ arrivato il momento di reagire con forza” alle ultime mosse del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “le nostre aspirazioni europee e la nostraad aderire alla”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. ”Accogliamo con favore le misure adottate contro la Russia dalla comunità internazionale e ce ne aspettiamo delle altre’, ha poi aggiunto sottolineando che Kiev si aspetta ”una risposta dura, severa e immediata da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia”. La Russia ha compiuto ”un atto di aggressione nei confronti dell’” riconoscendo le repubbliche di Donetsk e Luhansk come indipendenti, siamo ”tutti d’accordo su questo crimine” commesso da Mosca, ha affermato quindi. “E’ arrivato il momento di reagire con forza” alle ultime mosse del ...

