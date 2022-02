Ucraina sanziona 351 cittadini russi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Parlamento ucraino ha approvato oggi l'imposizione di sanzioni a 351 cittadini russi, compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell'indipendenza dei territori controllati dai separatisti e l'invio delle truppe... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Parlamento ucraino ha approvato oggi l'imposizione di sanzioni a 351, compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell'indipendenza dei territori controllati dai separatisti e l'invio delle truppe...

Advertising

LaPresse_news : #Putin ha chiesto demilitarizzazione dell'Ucraina, fuori dalla Nato. #Biden: gli faremo malissimo. Stop al gasdotto… - Lexugualepertu1 : #Politicaestera Ucraina: ‘l’Occidente’ minaccia e sanziona, ma non negozia - ilfoglio_it : Il presidente americano annuncia la prima tranche di misure restrittive contro Putin che non ha il diritto di ridef… - ItaliaOggi : Ucraina: Usa sanziona banche e oligarchi russi. Putin: Kiev rinunci alla Nato - ilfoglio_it : #Biden annuncia la prima tranche di misure restrittive contro la Russia che non ha il diritto di ridefinire i confi… -