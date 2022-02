Tutorial per trovare la droga. Arrestato pusher (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo aver raccolto informazioni che segnalano un’attività di spaccio, sabato pomeriggio gli agenti della Squadra Volante si recano presso il domicilio di un cittadino peruviano nel quartiere San Donato. In una borsa termica, i poliziotti trovano tre sacchetti contenenti marijuana. All’interno di un armadio posizionato nella stanza da letto, gli agenti trovano 2000 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. In un altro armadio, gli agenti rinvengono altri 1690 euro e due bustine contenenti alcuni cristalli di anfetamina. Complessivamente a carico del venticinquenne cittadino peruviano gli agenti sequestrano più di 700 grammi i marijuana. Nel corso della perquisizione, gli agenti ritrovano un’agenda con all’interno indicazioni sull’attività di spaccio condotta e un telefono con il quale veniva commercializzato lo stupefacente attraverso app di messaggistica ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo aver raccolto informazioni che segnalano un’attività di spaccio, sabato pomeriggio gli agenti della Squadra Volante si recano presso il domicilio di un cittadino peruviano nel quartiere San Donato. In una borsa termica, i poliziotti trovano tre sacchetti contenenti marijuana. All’interno di un armadio posizionato nella stanza da letto, gli agenti trovano 2000 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. In un altro armadio, gli agenti rinvengono altri 1690 euro e due bustine contenenti alcuni cristalli di anfetamina. Complessivamente a carico del venticinquenne cittadino peruviano gli agenti sequestrano più di 700 grammi i marijuana. Nel corso della perquisizione, gli agenti ritrovano un’agenda con all’interno indicazioni sull’attività di spaccio condotta e un telefono con il quale veniva commercializzato lo stupefacente attraverso app di messaggistica ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutorial per Bonus asilo nido 2022 INPS: guida alla domanda INPS ha diffuso a tal fine un tutorial per la presentazione delle domande , che spiega passo dopo passo quali sono le procedure da seguire e quali documenti allegare all'istanza. Di che cosa stiamo ...

Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su Qumran2.net "Qumran2.net: cinque consigli per l'uso" è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 23 febbraio, sul sito , su YouTube e su . Condotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, il tutorial si avvale della ...

Torino: un "tutorial" indica dove trovare la droga Pusher arrestato dagli agenti della Squadra Volante

Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su Qumran2.net “Qumran2.net: cinque consigli per l’uso” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 23 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Condotto dal ...

