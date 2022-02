Stato d'emergenza, Draghi: 'Obiettivo è riaprire tutto, al più presto' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 febbraio 2022 'Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del g reen pass rafforzato , a partire dalle attività all'aperto - tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 febbraio 2022 'Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del g reen pass rafforzato , a partire dalle attività all'aperto - tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a ...

