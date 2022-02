Spagna | Sánchez in Parlamento | non anticiperemo le elezioni

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il premier spagnolo, Pedro, ha smentito ini rumor circolati negli ultimi giorni secondo i quali il governo sarebbe intenzionato a convocareanticipate per tentare di ...

"Il governo spagnolo non ha intenzione di anticipare le elezioni generali, né sciogliere anticipatamente il Parlamento", ha garantitodi fronte ai deputati. Il premier ha parlato in risposta ...Belgrado, 23 feb 10:06 - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, effettua oggi una visita ufficiale in. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza...