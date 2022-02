«Sono un uomo che ha deciso di interpretare solo donne, questa è la sfida» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È arrivato e azzerato tutto le imitazioni precedenti, vincendo la battaglia delle visualizzazioni sul web: ecco chi è Vincenzo De Lucia. Tra i più bravi sulla piazza, l’attore comico e trasformista specializzato in personaggi femminili è dalla settimana scorsa ospite fisso del varietà Stasera tutto è possibile – il comedy show di Stefano De Martino su Rai 2. Un fuoriclasse che en travesti racconta con i tratti caratteriali, tic e gestualità le donne dello spettacolo italiano, Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D’Urso. Ma chi è Vincenzo De Lucia, tolta la parrucca bionda? Vincenzo De Lucia al Lovers Film Festival 2021. (Getty Images) Leggi anche › Stefano De Martino, quanta fatica per non essere più solo “l’ex di Belen” Vincenzo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È arrivato e azzerato tutto le imitazioni precedenti, vincendo la battaglia delle visualizzazioni sul web: ecco chi è Vincenzo De Lucia. Tra i più bravi sulla piazza, l’attore comico e trasformista specializzato in personaggi femminili è dalla settimana scorsa ospite fisso del varietà Stasera tutto è possibile – il comedy show di Stefano De Martino su Rai 2. Un fuoriclasse che en travesti racconta con i tratti caratteriali, tic e gestualità ledello spettacolo italiano, Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D’Urso. Ma chi è Vincenzo De Lucia, tolta la parrucca bionda? Vincenzo De Lucia al Lovers Film Festival 2021. (Getty Images) Leggi anche › Stefano De Martino, quanta fatica per non essere più“l’ex di Belen” Vincenzo ...

