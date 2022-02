Sondaggi elettorali Swg, il Pd è in calo, Fratelli d’Italia ora è solo in testa al 21,4% (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La lunga coda delle elezioni amministrative, che aveva dato una grossa spinta al Pd, negli ultimi 3 mesi, sembra ormai svanita. Secondo i Sondaggi elettorali di Swg il partito di Letta è di nuovo in discesa e soprattutto al secondo posto, dietro Fratelli d’Italia. Mentre, infatti, la formazione di Fratelli d’Italia rimane stabile al 21,4%, in prima posizione, il Pd perde lo 0,4% e si porta al 20,7%. La coppia di testa in ogni caso rimane molto avanti rispetto agli altri due partiti che negli ultimi 3 anni avevano conteso loro il primato, ovvero la Lega e il Movimento 5 Stelle. La prima tocca un nuovo minimo, il 16,8%, mentre il secondo ha un piccolo recupero, di tre decimali, che lo riporta sopra il 13%. Dietro, Forza Italia, dopo un periodo di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La lunga coda delle elezioni amministrative, che aveva dato una grossa spinta al Pd, negli ultimi 3 mesi, sembra ormai svanita. Secondo idi Swg il partito di Letta è di nuovo in discesa e soprattutto al secondo posto, dietro. Mentre, infatti, la formazione dirimane stabile al 21,4%, in prima posizione, il Pd perde lo 0,4% e si porta al 20,7%. La coppia diin ogni caso rimane molto avanti rispetto agli altri due partiti che negli ultimi 3 anni avevano conteso loro il primato, ovvero la Lega e il Movimento 5 Stelle. La prima tocca un nuovo minimo, il 16,8%, mentre il secondo ha un piccolo recupero, di tre decimali, che lo riporta sopra il 13%. Dietro, Forza Italia, dopo un periodo di ...

Advertising

EsteriLega : @SoniaLaVera Sonia, mi hai mai visto parlare di sondaggi? Non mi curo dei sondaggi, per quel genere di discorsi (ca… - marisavillani : RT @Stephanos40: @fabiorampelli Mi domando come il PD possa avere il più del 20% nei sondaggi elettorali. - Stephanos40 : @fabiorampelli Mi domando come il PD possa avere il più del 20% nei sondaggi elettorali. - chieselli : @AxiaFel Tanto non barano solo nei sondaggi ma anche nello spoglio delle schede elettorali. E' gente che non ha pi… - Urobertu : RT @salvatorecamma6: @cresce_m La burocrazia italiana è figlia di tutti i politici che negli anni si sono succeduti in questa Italia. Ma vi… -