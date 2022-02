Serie C 2021/2022, comunicate le date di play off e play out: si parte il primo maggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Lega Pro ha comunicato le date di play off e play out di Serie C. Si partirà il primo maggio e si chiuderà il dodici giugno. Di seguito il calendario completo. FASE play OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica Domenica 01 maggio 2022 2° Turno – Gara unica Mercoledì 04 maggio 2022 FASE play OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata Domenica 08 maggio 2022 1° Turno – Gara di Ritorno Giovedì 12 maggio 2022 2° Turno – Gara di Andata Martedì 17 maggio 2022 2° Turno – Gara di Ritorno Sabato 21 maggio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Lega Pro ha comunicato ledioff eout diC. Si partirà ile si chiuderà il dodici giugno. Di seguito il calendario completo. FASEOFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica Domenica 012° Turno – Gara unica Mercoledì 04FASEOFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata Domenica 081° Turno – Gara di Ritorno Giovedì 122° Turno – Gara di Andata Martedì 172° Turno – Gara di Ritorno Sabato 21...

