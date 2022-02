Russia - Ucraina, nessun incontro in programma tra Biden e Putin: ma la diplomazia resta sul tavolo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Com'era prevedibile, i leader più in vista del mmento, Biden e Putin, non si vedranno (ancora per il momento) per cercare di risolvere la crisi in Ucraina. Ovviamente prima di questo incontro molti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Com'era prevedibile, i leader più in vista del mmento,, non si vedranno (ancora per il momento) per cercare di risolvere la crisi in. Ovviamente prima di questomolti ...

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - Maffolo2 : @officialmaz La Russia non è l'Iraq o l'Afghanistan...quindi non è che gli dici cosa deve fare sennò la picchi...no… - Ailand1992 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo di Kiev ha chiesto agli ucraini di lasciare 'immediatamente' la Russia, lo rende noto il ministero degli Ester… -