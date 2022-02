Rapine in Darsena a Milano | in manette cinque giovani

Advertising

Corriere : La banda della catenina e le 16 rapine violente ai ragazzini sulla Darsena: presi 5 giovani stranieri - evavola : Avevano tra i 18 e i 22 anni, i 5 arrestati per le rapine e i pestaggi compiuti tra Darsena e Navigli . Tutti di o… - a42nno : RT @Corriere: La banda della catenina e le 16 rapine violente ai ragazzini sulla Darsena: presi 5 giovani stranieri - hele_fr : RT @Corriere: La banda della catenina e le 16 rapine violente ai ragazzini sulla Darsena: presi 5 giovani stranieri - TuttoSuMilano : Darsena #Milano, 16 rapine violente: arrestati 5 della banda della catenina -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine Darsena

Corriere Milano

Hanno tra i 18 ed i 22 anni. Strappavano ai passanti catenine d'oro, borsette e telefoni. Se necessario gli puntavano alla gola anche coltelli o cocci di vetroSono almeno 16 leche la 'banda della catenina' ha commesso in zonatra giugno e ottobre 2021Sono cinque i ragazzi, tutti stranieri, che sono finiti in manette per 16 rapine che il gruppetto avrebbe commesso tra il giugno e l'ottobre del 2021 in zona Darsena a Milano. Sono stati arrestati dal ...Hanno tra i 18 ed i 22 anni. Strappavano ai passanti catenine d'oro, borsette e telefoni. Se necessario gli puntavano alla gola anche coltelli o cocci di vetro ...