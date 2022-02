Probabili formazioni Genoa-Inter: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Genoa-Inter, match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti al Ferraris con obiettivi diversi: salvezza per i padroni di casa, scudetto per gli ospiti. Si gioca alle 21:00 di venerdì 25 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Genoa – Spazio al 4-2-3-1 con Gudmundsson, Amiri e Yeboah sulla trequarti alle spalle di Destro. Criscito torna dal 1?. Inter – Brozovic rientra dalla squalifica. Possibile turno di riposo per Calhanoglu: si scalda Vidal. Gosens punta la convocazione. Le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti al Ferraris con obiettivi diversi: salvezza per i padroni di casa, scudetto per gli ospiti. Si gioca alle 21:00 di venerdì 25 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Spazio al 4-2-3-1 con Gudmundsson, Amiri e Yeboah sulla trequarti alle spalle di Destro. Criscito torna dal 1?.– Brozovic rientra dalla squalifica. Possibile turno di riposo per Calhanoglu: si scalda Vidal. Gosens punta la convocazione. Le ...

