Polestar ha stretto i primi accordi verso un'auto a zero emissioni (anche per la produzione)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polestar stretto

DMove.it

Il nuovo stabilimento e lolegame con Northvolt rafforzeranno in modo significativo la ...specificamente per essere inserite nei futuri modelli a trazione solo elettrica di Volvo e. L'...Il nuovo stabilimento e lolegame con Northvolt fa sapere la casa automobilisti, ...specificamente per essere inserite nei futuri modelli a trazione solo elettrica di Volvo e. L'...Polestar ha iniziato a lavorare con i primi partner del Progetto Polestar 0. L’obiettivo è realizzare l'auto a impatto climatico zero lungo tutta la filiera entro il 2030.Il nuovo stabilimento e lo stretto legame con Northvolt rafforzeranno in modo significativo ... sviluppate specificamente per essere inserite nei futuri modelli a trazione solo elettrica di Volvo e ...