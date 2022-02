PIO E AMEDEO: CANALE 5 HA UN CORAGGIO A MANDARE EMIGRATIS. ECCO LE NUOVE TAPPE (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pio e AMEDEO, ospiti di Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che” su R101, hanno presentato la nuova e forse ultima stagione di EMIGRATIS, l’irriverente show itinerante che da Italia 1 è stato promosso su CANALE 5. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Quali sono i vostri programmi?”, Pio e AMEDEO hanno risposto: “Abbiamo ripreso le registrazioni di ‘EMIGRATIS’, siamo felici di dare a te questa notizia in anteprima. È un bel CORAGGIO anche da parte di CANALE 5 MANDARE in onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di EMIGRATIS“. “L’idea per farci tornare è stata ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pio e, ospiti di Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che” su R101, hanno presentato la nuova e forse ultima stagione di, l’irriverente show itinerante che da Italia 1 è stato promosso su5. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Quali sono i vostri programmi?”, Pio ehanno risposto: “Abbiamo ripreso le registrazioni di ‘’, siamo felici di dare a te questa notizia in anteprima. È un belanche da parte diin onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di“. “L’idea per farci tornare è stata ...

