Omicidio Zeppetelli, quattro colpi per uccidere il 41enne di Cervinara (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – quattro i proiettili per uccidere Nicola Zeppetelli. E' quanto emerge dall'autopsia svolta dal medico legale, Carmen Sementa sul 41enne di Cervinara freddato a pochi passi dal suo circolo ricreativo in contrada Joffredo. Un colpo di pistola all'addome, alle gambe e all'inguine per finire Zeppetelli. Uno scenario che fa propendere gli inquirenti per un Omicidio volontario, pianificato dai due indagati, Alessio Maglione , e Giuseppe Moscatiello. Dopo l'esame autoptico, la salma è stata rilasciata. Nella giornata di domani, ore 14.30 presso la chiesa di San Nicola Vescovo a Joffredo verranno celebrati i funerali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

