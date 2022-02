L’ultima follia romana | Raggi a capo di Expo 2030

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/-1.mp4 Dopo tutte le giravolte politiche a cui abbiamo assistito non dovremmo più sconvolgerci. Ormai vale tutto. E vale anche che Virginiavenga eletta presidente della commissione specialea Roma. Grazie ovviamente ai voti di Pd e calendiani (contrari i consiglieri di Italia Viva), da sempre acerrimi nemici dell’ex sindaco. Sì, proprio Virginia. Quella che, da sindaco, disse no alle olimpiadi del 2024 nella Capitale: “Non vogliamo che lo sport venga usato come pretesto per una nuova colata di cemento in città. Diciamo No alle Olimpiadi del mattone.” Da oggi, proprio lei, sventolerà la bandiera di. Vale davvero tutto. Dalla Zuppa di Porro del 23 febbraio 2022 L'articolo ...