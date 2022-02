LIVE Italia-Svezia 1-1 (5-6 dcr) calcio femminile, Alrgarve Cup 2022 in DIRETTA: errore decisivo di Serturini su rigore. Pagelle e highlights (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Vince la Svezia la competizione approfittando dell’errore sul dischetto di Serturini nel sesto rigore. Italia che perde ma che ha avuto la possibilità di vincere sul campo prendendo la traversa nel finale di partita. Italia che dimostra comunque di essere al massimo LIVEllo nelle competizioni nazionali calcistiche femminili. Tira, Serturini, sbaglia, Italia-Svezia 5-6. Vince la Svezia la competizione. Tira Lindahl, gol, Italia-Svezia 5-6. Tira Caruso, gol, Italia-Svezia 5-5. Tira Angeldahl, gol, Italia-Svezia 4-5. Tira ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Vince lala competizione approfittando dell’sul dischetto dinel sestoche perde ma che ha avuto la possibilità di vincere sul campo prendendo la traversa nel finale di partita.che dimostra comunque di essere al massimollo nelle competizioni nazionali calcistiche femminili. Tira,, sbaglia,5-6. Vince lala competizione. Tira Lindahl, gol,5-6. Tira Caruso, gol,5-5. Tira Angeldahl, gol,4-5. Tira ...

