Libero: quello della Juve è un calcio vintage, antistorico. Solo Allegri non si vergogna a proporlo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Su Libero, Claudio Savelli critica il calcio di Allegri in Champions League. “In casa del Villarreal Max Allegri schiera una Juventus che più italiana non si può, sbeffeggiando l’Europa che predica tutto un altro calcio”. Grazie al precoce gol di Vlahovic (Solo 32 secondi) il tecnico ha inaugurato “la strategia più vecchia del calcio: difesa e contropiede. Perché questo è, nulla di diverso”. Allegri pensa così il calcio, scrive Savelli. “È un calcio vintage, antistorico, che Solo Allegri non si vergogna a proporre nel 2022, dove ormai si guarda con un certo snobismo chi non pratica un gioco ipercinetico. Una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Su, Claudio Savelli critica ildiin Champions League. “In casa del Villarreal Maxschiera unantus che più italiana non si può, sbeffeggiando l’Europa che predica tutto un altro”. Grazie al precoce gol di Vlahovic (32 secondi) il tecnico ha inaugurato “la strategia più vecchia del: difesa e contropiede. Perché questo è, nulla di diverso”.pensa così il, scrive Savelli. “È un, chenon sia proporre nel 2022, dove ormai si guarda con un certo snobismo chi non pratica un gioco ipercinetico. Una ...

