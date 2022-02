Lamberto Vallarino Gancia a d della Domori

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), azienda italiana leader nella realizzazione e vendita di prodotti in cioccolato, nominaamministratore delegato. Enologo laureato all’University of California Davies, già presidente dell’azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio Alta Langa,è vice presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC. E’ presidenteFondazione Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale. Ha contribuito a creare Brains Evolution la piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi professionisti e privati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

della società, per il venire meno della fiducia per la società di None; al suo posto è stato nominato, con effetto immediato,Gancia, già Vice Presidente di Domori. Il Consiglio ...Non lascerà del tutto perché da gennaio 2022, su richiesta del presidenteGancia e del direttore Filippo Fonsatti, sarà consulente. "Il teatro, come ogni forma artistica, ti entra ...Revocate le deleghe a Mondella. Gancia aggiunge la carica a quella di vice presidente dell'azienda torinese: "Siamo riusciti a contenere la pandemia ...Il CdA di Domori, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella come a.d.