Internet non va: cosa sappiamo fino ad ora (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Già dalle prime ore di questa mattina, moltissimi utenti Vodafone hanno dovuto far fronte a un malfunzionamento che ha messo, di fatto, ko la rete fissa della compagnia telefonica. Anomali sono state riscontrate anche dagli utenti mobiile... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Già dalle prime ore di questa mattina, moltissimi utenti Vodafone hanno dovuto far fronte a un malfunzionamento che ha messo, di fatto, ko la rete fissa della compagnia telefonica. Anomali sono state riscontrate anche dagli utenti mobiile...

Advertising

MrRuggier0 : @Claplaz @STEFANO20368041 @ItaliaOggi Per Timvision serve internet in banda larga e tante famiglie (miei genitori p… - telodogratis : Internet non va: cosa sappiamo fino ad ora - LavHazza1 : ho visto un video su tik tok super hot di hyunjin che inizia con un sospiro che.. no davvero non posso essere horny… - 011luvs : @MaybeImALion_ Si non si carica quasi nessun sito anche se mi dice che internet c'è - SalvoLaroc90 : 2022 e ancora non sa che basta poco per ricavare un codice fiscale. Internet è pieno di pagine per il calcolo del c… -