Instagram | rimossa una super funzione | esplode la rabbia degli utenti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In queste oreha rimosso unaamata dagli. Nuove modifiche per il social di Meta: utenza inferocita. Gli aggiornamenti per i social network di Meta non finiscono mai. Stavolta a subire delle modifiche ci ha pensato, l’app di condivisione foto amatissima dagli. Gli sviluppatori però hanno tolto unaL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Instagram rimossa

Erano stati immortalati per la copertina di Vanity Fair , ma alla fine la foto di Blanco e Mahmood nudi è stata censurata edaperché 'viola le linee guida in materia di atti sessuali ' del social. A riportarlo è lo stesso magazine. Ma ricostruiamo quanto accaduto. Mahmood e Blanco nudi nella copertina ...Foto che poi è statada. Tre giorni fa, la foto allo stadio. La convivenza Berlusconi e la Fascina convivono già ma questo non comporta nessun impegno. La questione di un matrimonio ...Georgette Polizzi Instagram: l'influencer ha postato sul suo profilo social una dolce dedica per la figlia Sole, che nascerà tra poche ...In queste ore Instagram ha rimosso una super funzione amata dagli utenti. Nuove modifiche per il social di Meta: utenza inferocita.