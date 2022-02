Infortunati Cagliari, Nandez e Ceter ancora a parte: le ultime (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proseguono gli allenamenti personalizzati per il centrocampista Nandez e per Ceter. Le condizioni dei calciatori del Cagliari Il Cagliari ha diramato il consueto il report dall’infermeria. Oltre a Daniele Baselli, fermato a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato nel match di lunedì contro il Napoli, l’infermeria rossoblú vede la presenza di Nandez e Ceter. Entrambi hanno proseguito con il loro lavoro personalizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proseguono gli allenamenti personalizzati per il centrocampistae per. Le condizioni dei calciatori delIlha diramato il consueto il report dall’infermeria. Oltre a Daniele Baselli, fermato a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato nel match di lunedì contro il Napoli, l’infermeria rossoblú vede la presenza di. Entrambi hanno proseguito con il loro lavoro personalizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

