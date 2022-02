Gualtieri ne fa una giusta. Eletta la Raggi per Expo2030. L’ex sindaca a capo della commissione speciale. A masticare amaro restano solo i renziani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto come previsto. I tentativi dell’ultim’ora di fare l’ennesimo sgambetto a Virginia Raggi sono falliti e L’ex sindaca è stata Eletta dall’assemblea capitolina presidente della commissione speciale su Expo2030, che dovrà accompagnare la candidatura della capitale a ospitare uno dei più importanti eventi internazionali. Per l’esponente pentastellata undici voti favorevoli e una sola scheda bianca. Come vicepresidenti sono stati invece eletti la dem Giulia Tempesta e Antonio De Santis della lista Civica Raggi, la prima con 7 voti e il secondo con 5. L’ex sindaca Raggi guiderà la commissione speciale su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto come previsto. I tentativi dell’ultim’ora di fare l’ennesimo sgambetto a Virginiasono falliti eè statadall’assemblea capitolina presidentesu, che dovrà accompagnare la candidaturacapitale a ospitare uno dei più importanti eventi internazionali. Per l’esponente pentastellata undici voti favorevoli e una sola scheda bianca. Come vicepresidenti sono stati invece eletti la dem Giulia Tempesta e Antonio De Santislista Civica, la prima con 7 voti e il secondo con 5.guiderà lasu ...

