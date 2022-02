Fondamentali | Villarreal-Juventus 1-1

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quando Dušan Vlahovi?, dopo appena trenta secondi di gioco, ha stoppato a seguire col petto un lancio di Danilo, si è infilato tra Pau Torres e Albiol, e ha incrociato il tiro in modo tremendamente preciso con il piede debole, oltre a diventare l’esordiente titolare più rapido ad andare in gol nella storia della competizione, aveva concretizzato un’azione che sembrava preannunciare il resto della partita. Una confusa transizione difensiva delaveva spianato la strada al nuovo, dominante, centravanti dei bianconeri, che solo contro tutti era stato capace di ottimizzare la situazione e portare avanti i suoi. Quale miglior contesto, per ladi oggi, che partire da 1-0 fuori casa con 90 minuti interi da giocare, contro una squadra di caratura inferiore che forse aveva pianificato una partita di attesa e ripartenza, e che ora si ritrovava ...

lUltimoUomo : La Juventus di Allegri è una squadra che sa adattarsi a tante situazioni, ma non è sempre un pregio. La partita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondamentali Villarreal

L'Ultimo Uomo

Per l'occasione Allegri recupererà due uominidella rosa.Non ci sarà neanche domani contro il, allungando la sfortunata striscia che, dalla ... le prestazioni nella competizione più importante e remunerativa di tutte sono. Quando ...Quando Dušan Vlahovic, dopo appena trenta secondi di gioco, ha stoppato a seguire col petto un lancio di Danilo, si è infilato tra Pau Torres e Albiol, e ha incrociato il tiro in modo tremendamente pr ...Non basta Vlahovic a Massimiliano Allegri. Non basta il gol del serbo che al debutto in Champions League ci mette la bellezza di 32 secondi per trovare la sua prima rete nella ...