Facebook Reels ora è disponibile in tutto il mondo Anche in Italia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è orain 150 Paesi, tra cui l’: l’offerta include nuove funzionalità di, come i Remix, la possibilità di condivisione sulle Storie die altro ancora. Ma come funzionano isu? É molto semplice: basta andare sull’etichettasue cliccare “crea reel”, toccare il pulsante di registrazione per creare un nuovo video oppure scegliere l’icona della foto nell’angolo in basso a sinistra per aggiungerne uno esistente, aggiungere audio, effetti, testo o un timer cliccando le relative icone sul lato destro e infine scrivere una didascalia e scegliere il proprio pubblico. Infine, basta premere su “condividi reel”. Un reel, per ...

Dopo essere stato lanciato pubblicamente negli Stati Uniti lo scorso settembre, oggi diventa disponibile a livello globale in oltre 150 paesi. A quasi due anni dall'aggiunta dei Reels su Instagram, Facebook si aggiorna e implementa la stessa funzione in oltre 150 Paesi (Italia inclusa). D'ora in poi, milioni di creator in tutto il mondo avranno la possibilità di condividere ... Meta annuncia ufficialmente la disponibilità dei Facebook Reel per iOS e Android in oltre 150 Paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia, con ulteriori modalità di guadagno pensate per i creator.