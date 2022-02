F1 test Barcellona 2022: ecco la vera Red Bull RB18 (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione dei test F1 a Barcellona, è stato possibile ammirare per la prima volta la vera Red Bull RB18. In occasione della presentazione ufficiale, non erano stati svelati tutti i dettagli della vettura, proprio per evitare di “sbilanciarsi” troppo. Una volta in pista in Catalogna, però, la monoposto di Max Verstappen si è mostrata in maniera ufficiale ed ha sfrecciato sul circuito del Montmelò. Di seguito la FOTO della vera Red Bull RB18. Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble. Note the huge undercut on the sidepod . Amazingpic.twitter.com/mx7EgWuPz3 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 23, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione deiF1 a, è stato possibile ammirare per la prima volta laRed. In occasione della presentazione ufficiale, non erano stati svelati tutti i dettagli della vettura, proprio per evitare di “sbilanciarsi” troppo. Una volta in pista in Catalogna, però, la monoposto di Max Verstappen si è mostrata in maniera ufficiale ed ha sfrecciato sul circuito del Montmelò. Di seguito ladellaRed. Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble. Note the huge undercut on the sidepod . Amazingpic.twitter.com/mx7EgWuPz3 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 23,SportFace.

