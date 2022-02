Estensione della “finestra mobile” ai vigili del fuoco, question time con Lamorgese (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 23 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a promuovere l’Estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell’istituto previdenziale della cosiddetta “finestra mobile” (Ruffino – CI). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 23 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana(foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a promuovere l’al personale volontario del Corpo nazionale deideldell’istituto previdenzialecosiddetta “” (Ruffino – CI). L'articolo L'Opinionista.

