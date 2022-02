Ecuador: carceri sovraffollate, detenuti graziati (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ecuador, le 65 prigioni del Paese sono tutte sovraffollate. La capienza delle carceri è di 30.000 detenuti, e 39000 sono invece i carcerati che si trovano al loro interno. Il presidente Guillermo Lasso firma un decreto per concedere la grazia a circa 5000 prigionieri. Le rivolte e la violenza nelle carceri dell’Ecuador Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato la decisione di graziare circa 5.000 prigionieri per ridurre il sovraffollamento nelle carceri di tutto il Paese. Uno dei problemi più frequenti sono infatti le rivolte che si verificano frequentemente, e che hanno causato, nel 2021, la morte di oltre 320 detenuti. Queste violenze, come quella del carcere di Guayaquil nel novembre 2021, sono attribuite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), le 65 prigioni del Paese sono tutte. La capienza delleè di 30.000, e 39000 sono invece i carcerati che si trovano al loro interno. Il presidente Guillermo Lasso firma un decreto per concedere la grazia a circa 5000 prigionieri. Le rivolte e la violenza nelledell’Il presidente dell’, Guillermo Lasso, ha annunciato la decisione di graziare circa 5.000 prigionieri per ridurre il sovraffollamento nelledi tutto il Paese. Uno dei problemi più frequenti sono infatti le rivolte che si verificano frequentemente, e che hanno causato, nel 2021, la morte di oltre 320. Queste violenze, come quella del carcere di Guayaquil nel novembre 2021, sono attribuite ...

Advertising

CatelliRossella : Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri - America Latina - ANSA - fisco24_info : Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri: Nelle 65 prigioni del Paese 39.000 detenuti. Capienza… - salvatore_irato : RT @ROBZIK: In #Ecuador deciso un indulto per svuotare le carceri di 5.000 detenuti. Nel 2021 la violenza nelle carceri del paese ha provoc… - ecuabot : RT @ROBZIK: In #Ecuador deciso un indulto per svuotare le carceri di 5.000 detenuti. Nel 2021 la violenza nelle carceri del paese ha provoc… - ROBZIK : In #Ecuador deciso un indulto per svuotare le carceri di 5.000 detenuti. Nel 2021 la violenza nelle carceri del pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador carceri Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri Le 65 carceri dell'Ecuador hanno una capacità di 30.000 detenuti ma ne ospitano circa 39.000, pari al 30% di sovraffollamento. Circa 15.000 prigionieri sono in attesa di giudizio. Più di 320 detenuti ...

Corte suprema UK accoglie ricorso di Assange: un filo di speranza per giornalismo libero ... e senza rispettare lo status di cittadino dell'Ecuador del fondatore di Wikileaks , "sospesa" ... se detenuto alle dure condizioni delle carceri Usa, avrebbe potuto suicidarsi. Le autorità Usa avevano ...

Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri - America Latina Agenzia ANSA Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso ha annunciato che circa 5.000 prigionieri saranno graziati per ridurre il sovraffollamento nelle carceri del Paese, colpite da rivolte che hanno causato, nel ...

Le 65dell'hanno una capacità di 30.000 detenuti ma ne ospitano circa 39.000, pari al 30% di sovraffollamento. Circa 15.000 prigionieri sono in attesa di giudizio. Più di 320 detenuti ...... e senza rispettare lo status di cittadino dell'del fondatore di Wikileaks , "sospesa" ... se detenuto alle dure condizioni delleUsa, avrebbe potuto suicidarsi. Le autorità Usa avevano ...Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso ha annunciato che circa 5.000 prigionieri saranno graziati per ridurre il sovraffollamento nelle carceri del Paese, colpite da rivolte che hanno causato, nel ...