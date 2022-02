Advertising

Gazzetta_it : Ducati DesertX, come è nata la nuova enduro con l’ingegner Zampieri - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Nuova Ducati DesertX, l’enduro che mancava) è stato pubblicato su Motormaniaci -… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Nuova Ducati DesertX, l’enduro che mancava) è stato pubblicato sul sito del Moto club… -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati DesertX

Dopo le impressioni di guida su sabbia e asfalto di Antoine Meo addentriamoci ancor di più nel progettoscambiando due parole con Pierluigi Zampieri, ingegnereche ha seguito per intero lo sviluppo del progetto. "Tutto è partito da Eicma 2019, quando presentammo un prototipo su ...... Multistrada V4 Pikes Peak , Streetfighter nelle declinazioni V2 e V4 SP , Panigale V4 anche in versione S e infine. Un filmato proposto pochi giorni fa dasu YouTube e via social ha ...MotoGP: Pecco: "mi sento in sintonia con la mia squadra, insieme faremo grandi cose". Dall'Igna: "è un pilota maturo, ha il potenziale per puntare al titolo" ...Il calendario dei corsi di guida targati Ducati si arricchisce di nuovi appuntamenti di cui ... in sella alle Multistrada V4 S e alle Scrambler Desert Sled e alla nuovissima DesertX. (inSella) Una ...